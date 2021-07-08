台股加權指數8日開高在17880.90點，在擴產消息激勵下，面板三雄友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）股價齊步開紅，航運股陽明（2609）再度往上，成交額居早盤第一，電子股及傳產股同獲資金拉抬，指數緩步向上拉升。

美國聯準會公布會議紀要，許多官員認為，雖然近期就業增長強勁，但弱於預期，導致市場產生對於經濟復甦的疑慮，使得美國十年期公債殖利率下滑，激勵美國科技股走揚，標普指數續創新高，美股四大指數呈現漲多跌少格局，漲跌幅介於-1.4％至0.34％。

台積電ADR下跌1.5％，台指期夜盤上漲51點。

國票投顧觀察台股近期表現，目前均線維持多頭排列走揚的格局，而且台股收在五日線之上，並未露出疲態，台股仍具有上漲動能，有望再度挑戰萬八關卡。

國票投顧分析，目前盤面上，航運鋼鐵族群熄火，電子族群逐漸增溫，後續有望接棒，帶領台股向上發動攻勢，惟類股輪動之際，估指數短期將於高檔震盪整理。

國票投顧考量近期美股走勢仍強、台股偏多態勢不變，加上短線上在股東會題材、微解封預期下，推估台股仍存在向上空間，惟指數兵臨萬八關卡，短線震盪恐難避免，現階段仍應留意權值股的表現及籌碼變動，以作為後續盤勢強弱的判斷依據。