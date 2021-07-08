華上生技醫藥公司（7427）在6月28日送件申請登錄興櫃股票後，7月8日以每股30元價格掛牌興櫃買賣，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，華上生醫公司成立於2013年4月間，主要經營業務是新藥研究及開發，送件時資本額為2億2574萬元。華上生醫2020年業績，營收為零元，稅後虧損3126萬元，每股虧損1.97元；自結2021年前5月營收30萬元，稅後虧損1225萬元，每股虧損0.54元。