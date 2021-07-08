華上生醫8日每股30元掛牌興櫃 09:202021/07/08 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華上生技醫藥公司（7427）在6月28日送件申請登錄興櫃股票後，7月8日以每股30元價格掛牌興櫃買賣，產業別是生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，華上生醫公司成立於2013年4月間，主要經營業務是新藥研究及開發，送件時資本額為2億2574萬元。華上生醫2020年業績，營收為零元，稅後虧損3126萬元，每股虧損1.97元；自結2021年前5月營收30萬元，稅後虧損1225萬元，每股虧損0.54元。 六大壽險上半年賺逾 2千億 10月底資本額突破300億 陽信上半年每股賺0.81元 #華上生醫 #華上 #稅後虧損 #每股虧損 #零元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傅華出任新華社總編輯 04:102021/07/08 全球財經 《觀光股》華園處分起家厝六合館 估挹注EPS達17.2元 07:452021/07/08 財經 疫情好轉 歐盟上修經濟成長預測 04:102021/07/08 全球財經 金控上半年獲利 突破3,000億 04:102021/07/08 財經要聞 中宣部副部長傅華 升任新華社總編輯 04:102021/07/08 焦點新聞 1分鐘讀財經》長榮2度入獄當沖大隊小心 期交所罕見出重手 08:242021/07/08 財經 國巨攻高階應用、布局全球 陳泰銘：可維持成長 04:102021/07/08 財經要聞 洪耀南調侃詠春疫苗 花蓮促道歉 04:102021/07/08 地方新聞 高鐵北車站1員工確診 待過3出口 04:102021/07/08 焦點要聞 百貨迎微解封 續推無接觸優惠 04:102021/07/08 時尚消費 亞馬遜奪大單 股價上雲端 04:102021/07/08 全球財經 財經熱門新聞 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 IMF打臉聯準會 美經濟暗藏巨大風險 - 財經 航海王全軍覆沒 長榮慘吞第2根跌停 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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