受到太平洋高壓影響，全台高溫炎熱，連帶用電量預估再創新高，8日預估最高用電量3820.0萬瓩，是近期預估用電新高。

氣象局預估，8日各地天氣晴朗炎熱，中午前後宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

台電預估，8日預估最高用電3820.0萬瓩，尖峰使用率90%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4217.8萬瓩，預估尖峰備轉容量397.8 萬瓩，備轉容量率為10.41%，讓供電燈號轉為供電正常的綠燈。

回顧本周供電狀況，7日各地天氣炎熱，最高用電量出現在下午1時49分，尖峰用電達到3773.3萬瓩，實際備轉容量379.9萬瓩，備轉容量率約10.07％，供電顯示綠燈，不過7日用電量也創下3紀錄，用電史上單日總排名第8名，同時也是歷年7月單日用電第3高，今年用電第6高等3項用電紀錄。

值得注意的是，台電核二廠2號機7日發生故障。原能會指出，台電核二廠2號7日上午因1台海水循環泵振動值雖不高但有晃動現象，為維持機組穩定運轉，電廠決定降載進行檢修，完成後即恢復滿載運轉，其餘3台海水循環泵繼續運作不受影響。

根據台電網頁顯示，核二2號機因海水泵故障而降載，發電效率降低6％左右，相當於減少約6萬瓩的供電能力。台電指出，為維持機組穩定運轉，台電進行降載檢修，預訂8日晚間可檢修完成，過程中機組發電量仍維持在裝置容量9成以上，不致影響整體供電能力。