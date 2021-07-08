目前國內大專院校有1000多位新南向產學合作國際專班的學生，因為台灣疫情，他們失去工作機會，不符合申請紓困資格，生活面臨困難。教育部表示，已請學校主動關懷這些學生，學生也可以適時提出需求，學校即會及時提供協助。

境外生權益小組表示，這兩年許多東南亞境外生被政府用產學合作專班的名義招入台灣，他們一邊打工一邊上課學習，工作本身就是他們來台生活的必要一部分。但是礙於教育部的落後保守的政策，他們的工作不被承認，如今紓困補助也無法獲得。

一位張老師說，台灣今年5月發生嚴重的疫情後，政府提供勞工、弱勢家庭紓困援助，其中對於學生打工族每人1萬元的紓困金，必須是加入就業保險的工讀生，但是就業保險法竟排除外國籍移工的加入，留學生這項紓困的機會也變成泡影。

根據教育部統計，109學年新南向產學合作國際專班總計開辦33班，招收1097人新南向國家學生來台就讀學位班。這些學生一邊讀書一邊工作，但因為台灣爆發疫情，他們失去工作機會，沒了收入。

教育部表示，新南向產學合作國際專班學生可能遭受衝擊，需要經濟上之協助，經了解，學校均已啟動協助措施，包括學校提供緊急紓困或急難救助補助、安排校內工讀機會、協助尋找校外工讀機會、提供校內住宿免費、補助餐費或提供生活所需物資（食物、防疫物品）、透過募捐款項協助學生、提供學雜費分期繳交或延長分期繳費期限等。

教育部舉例，致理科技大學提供學生校內住宿免費、延長學雜費分期繳費期限及以學校為弱勢學生募款之基金補助餐費；台北海洋科技大學、宏國德霖科技大學、景文科技大學提供食品及生活所需物品，宏國德霖科技大學則以校內緊急紓困方案發給境外學生每人3000元。