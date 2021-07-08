台北市長柯文哲2022年底任期屆滿，對於2024是否要選總統，柯文哲表示，自己只有不選需宣布，要選則不需宣布，而藍白合或綠白合都是有可能，但政治意識型態會越來越淡。對此，前綠委林濁水表示，看看柯文哲過去成敗的軌跡，還想選總統？「恐怕清心一點比較好」。

對於柯文哲表態2024，林濁水今（8日）在臉書發文表示，現在柯文哲兩面作戰：戰病毒，戰民進黨，似乎相信只要戰就支持度扶搖直上，雖然柯現今意氣風發，但忘了自己過去成敗的軌跡：2014年台北市長選戰，柯和民進黨你儂我儂；2018年柯競選連任，民進黨力攻，柯守而不戰，這是柯文哲成功的軌跡。

林濁水指出，2019年柯文哲開始戰台獨、民進黨、監察院長陳菊和總統蔡英文，終於愈戰愈損，不得不棄選總統，這是柯文哲走下坡的軌跡；2020年熄火，聲望回升。林濁水直言，軌跡清淸楚楚：現在柯遇民進黨錯也戰，遇民進黨對也戰，並不只是逆時中，更逆自己的常軌，還想選總統？恐怕清心一點比較好。

許多網友也在其po文底下留言表示，「困獸猶鬥」、「正常的台灣人是有智慧的，他是在斷送自己的政治路」，另有網友表示，「大老，撇開意識型態的問題，民進黨完全執政著重利益分配，喜歡用網軍帶風向，您覺得這是您以前認識的民進黨嗎」。

柯文哲昨接受資深媒體人趙少康專訪，對於2024總統大選議題，柯表示，對2024的態度很簡單，就一直做，只有不選才要宣布，要選不用宣布，態度也不強求，選就選、不選就算了，「我媽媽還特別問我真的這樣想嗎？」，柯說，人在世界上也不用強求，人還是天決定。