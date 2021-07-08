南部科學園區今年3至4月營業額出爐，達1604.04億元，較去年同期成長23.77％。兩大主要產業積體電路及光電產業都有雙位數成長的亮眼表現，成長率分別為27.72％及26.85％。南科長期投入發展的生技產業營業額，也較去年同期成長11.45％，營收近5成來自疫苗製藥廠商。

受惠全球半導體供不應求情勢及漲價效應，積體電路產業方面，3、4月營業額為1021.24億元，占南科營收比重63.67％，營收較去年同期成長達27.72％。此外，全球通訊、高速運算等先進晶片等相關需求攀升，南科5奈米製程廠群正不斷積極擴產，迎接即將到來的半導體生產旺季，南科積體電路產業的表現可期。

光電產業3、4月營業額為434.74億元，占南科比重27.10％，由於後疫情時代零接觸的新生活模式崛起，加上教育產品需求帶動以及電子產品規格提升，產業上游供應鏈供給仍然緊俏，在市場持續價格上漲、出貨量增加等利多的加持下，整體營收承前期走揚趨勢，較去年同期大幅成長26.85％。

由於終端銷售強勁、庫存仍在低水位，且需求持續轉熱，加上本季缺料更嚴重，帶動第二季面板報價持續上漲，園區大廠亦加大資本支出以掌握發展契機，相關榮景預期可望持續一整年。

南科長期投入發展的生技產業營業額年成長率11.45％，達22.92億元，營收近5成來自疫苗製藥廠商，醫療器材業營收則已成長近5成。

精密機械產業方面，原受疫情影響造成工具機需求衰退之情勢，目前在台灣及大陸的馬達、汽車、加工機市場，都能觀察到市場已逐步復甦，且在半導體及電子產品持續擴產帶動相關設備需求下，本期營業額為79.25億元，較去年同期成長10.91％。