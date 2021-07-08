智易(3596)第2季合併自結營收為95.48億元、年增加20.1%，展望第三季，智易審慎樂觀看待第三季訂單狀況，目前大陸及越南工廠營運一切正常，法人也樂觀預期，智易今年全年可望大賺逾1個股本。

智易6月合併自結營收為31.85億元，月增加3.3%，較去年同期增加21.6%，累計前6月合併自結營收為191.73億元，較去年同期增加 27.0%；累計第2季合併自結營收為95.48億元，季減少0.8%、年增加20.1%。

智易表示，6月受到產品出貨組合變化之因素，營收較5月略為增加，惟較去年同期仍大幅增加，6月及上半年營收皆創下歷年來同期新高。第二季營收累計達95.48億元，單季營收為歷史第三高紀錄。

智易進一步表示，審慎樂觀看待第三季訂單狀況，目前大陸及越南工廠營運一切正常，將持續強化供應鏈之管理，密切掌握供料狀況及交期，滿足客戶訂單需求，智易係以研發為導向的公司，將持續擴編研發團隊及招攬優秀人才，除了持續開發WiFi 6、WiFi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem、XGS/PON光纖、STB、5G CPE等既有產品線及新一代寬頻技術之外，將加重投資力道研發5G應用領域(行動小基站、邊緣計算及垂直市場)、AIoT、雲端管理及車聯網等新領域。

法人指出，智易受惠於在家工作、線上學習以及網路娛樂的需求帶動網通設備換機潮，PON、DOCSIS 3.1、WiFi 6與5G皆為營收成長來源，預估全年可望大賺逾1個股本。