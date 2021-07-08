《基金》中信特選小資高價30 ETF基金准募 09:272021/07/08 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准中信投信申報募集開放式指數股票型「中國信託特選小資高價30 ETF證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。 證期局指出，「中國信託特選小資高價30 ETF證券投資信託基金」，以追蹤「台灣指數公司特選小資高價30指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標，由合庫擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。 江蘇國資入股 蘇寧易購復牌High 《金融》全球迎解封 法人看好AI科技趨勢產業 #中信投信 #基金 #募集 #金管會 #證期局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》賺電動車概念ETF趨勢財 怎麼挑有門道 15:412021/07/07 財經 《金融股》富邦證輔導華上生醫 7月8日興櫃掛牌 10:352021/07/07 財經 富時羅素：滴滴8日如期納入指數 04:102021/07/08 全球財經 台股景氣熱 出口型ETF按讚 18:092021/07/07 財經 《金融》捲入東元父子之爭 6壽險要求達勝伍說明 08:022021/07/07 財經 《金融》ESG基金資訊規範出爐 26檔半年內需補正 08:022021/07/07 財經 香港修隱私法 網路巨頭喊撤 04:102021/07/07 全球財經 下半年4星座小心破財 投資創業宜謹慎 15:012021/07/07 運勢 台南多元加工芒果收購每公斤10元 果農搶著交貨 21:052021/07/07 寶島 五家投信大者恆大 台股基金規模 攀十年高點 04:102021/07/07 財經要聞 李心潔義助大馬800家庭 04:102021/07/07 娛樂新聞 財經熱門新聞 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 IMF打臉聯準會 美經濟暗藏巨大風險 - 財經 航海王全軍覆沒 長榮慘吞第2根跌停 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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