天使隊日籍球星大谷翔平8日敲出本季第32轟，除了繼續穩坐全壘打王寶座外，也正式改寫前輩松井秀喜保有的亞洲球員單季最多轟紀錄；看到自己的紀錄被改寫，松井秀喜也送上賀詞，「我相信他才是真正的長打型球員，他超越了大聯盟球員的正常水準，沒有人能像他一樣。」

天使今天繼續在主場迎戰戰洋基隊，最終以5比4險勝，大谷翔平前役完成「同場投打二刀流」後，此役繼續用手中球棒寫紀錄，單場4支2，包含第5局敲出右外野陽春炮，這一轟也讓搭締造亞洲球員紀錄。

松井秀喜在2004年的31轟賽季，是在第159場出賽時達陣，大谷翔平只用81場就改寫松井秀喜的紀錄，而目前球季還剩75場比賽，外界都在看大谷翔平能將這項紀錄推向多高。

看到自己的紀錄被後輩改寫，松井秀喜表示，32轟對大谷翔平這樣的好打者而言，只是一個過程而已，「我以前被認為是一名長打型的球員，但我相信他才是真正的長打型球員。更不簡單的是，他還是一名了不起的投手。」

「他已經超乎了大聯盟球員的正常水準，沒有人可以像他一樣。他肩負著許多粉絲和年輕孩子的夢想與希望，我期待他在這個球季持續拿出精彩表現。」松井秀喜繼續說道，「身為一個棒球迷，我迫不急待想看看他接下來能做到什麼事情。」