聯準會周三公布上月中利率決策會議紀錄，與會官員認為美國經濟復甦較預期快，但未達到縮減購債規模的門檻，並強調通膨數據上升是暫時的，緩步評估升息的態度並未改變。然而國際貨幣基金組織（IMF）則再次對通膨數據飆升提出警告，強調美國經濟將因此存在風險，可能需要提前升息因應。

聯準會周三的會議紀錄顯示，目前並無馬上調整寬鬆貨幣政策或放緩購債的想法，但需要時刻關注經濟數據以做出應對，多數官員認為，尚未達到縮減購債規模的門檻，但縮減寬鬆貨幣政策的條件有可能會提前達到。

CNBC報導，市場對於聯準會消息反應平淡，並認為與先前的說法落差不大，後續還是需要關注聯準會態度是否出現劇烈改變，周三美股道瓊、標普500及那斯達克指數維持漲勢收紅，僅費城半導體下跌46.19點（或1.40%），標普500與那斯達克指數皆創新高。

儘管如此，IMF總裁Kristalina Georgieva仍示警全球經濟充滿不確定性，即使今年美國經濟成長率將達到7%，但是通膨上升的可能性比預期的要高，時間也會比想像中還要長。

此外，Kristalina Georgieva強調，美國持續性的經濟刺激政策將加劇通膨壓力，且其他國家面臨大宗商品和食品價格上漲的狀況，可能需要提前升息做因應，聯準會需要對經濟數據保持密切觀察，並做出靈活的應對。