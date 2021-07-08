今早6點11分，又有一個主震，陳國昌不排除這群地震是雙主震。（翻攝自氣象局）

花蓮縣壽豐鄉從7日晚上到8日早上，包含6日的前震，兩天來一共發生15起地震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這一連串的地震不排除有雙主震，分別為昨晚7點24分的規模5.4地震，以及今早6點11分的5.4地震，未來一周還有餘震。他補充，震央附近易發生地震，但致災型地震機率很低，48年來只有過一次規模6的地震。

陳國昌指出，這次地震影響範圍絕大部分在花蓮，其他地區震度1至2級。昨晚7點24分最大震度5弱，搖晃時間很短；地震也不是突然發生的，7月6日、7日分別有規模4.5及規模4.2的前震，地震發生後約20分鐘至半小時就震一次，一直到今天早上都有。

今早6點11分又有一個規模5.4地震，與昨天的地震相同位置，陳國昌認為有雙主震趨勢，後續餘震會持續一星期左右。

陳國昌說，壽豐是地震好發區域，因菲律賓海板塊碰到歐亞大陸板塊，碰到後北轉，隱沒至歐亞板塊下方，地質非常複雜，不過這地方的地震通常不會很大、時間也不久。

根據氣象局觀測，當地自1973年以來，芮氏規模超過5.5的地震只有4起，其中以1990年規模6.5最大，另外規模5以上的有20起。

陳國昌強調，能量在破碎帶累積到一定程度就會爆發出來，後續發生致災型地震機率偏低。民眾要關心的是地震加上下雨，地質鬆軟若遇較大雨勢，容易有土石流發生。