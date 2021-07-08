美國總統拜登上個月初宣布「全球疫苗分享戰略」，捐贈疫苗給友邦與需要的國家，台灣也獲得250萬劑，國民黨前主席朱立倫今天在美國外交政策平台《國家利益》（Naitonal Interest）呼應此策略，以「台灣有能力壯大美國疫苗兵工廠」為題，撰文說團結一致面對挑戰，台灣不會缺席。

朱立倫指出，此篇文章也響應美國白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）的說法，台灣有和平生活的權利，面對疫情蔓延，台灣也應在疫苗、疫情大流行相關議題有角色，不應被國際社會忽視。

朱立倫說，國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）於6月中旬具體重申，美國計劃與台灣合作，一同生產和分銷疫苗。我們有機會也有能力幫助美國，支持新一輪的全球疫苗生產製造，台灣需要抓住這個機會結束國內民眾面臨的「疫苗荒」。

朱立倫表示，同時透過和美國等印太地區戰略盟友共同努力，除了重建自身的防疫韌性、促進疫苗生產外，更要加強疫苗接種以鞏固整個印太地區的防疫，成為國際社會負責任的一員。

朱立倫指出，我曾擔任2009年台灣「H1N1流感期間」中央疫情指揮中心的總指揮官，深知台灣擁有足以支撐疫苗推出計劃的製藥能力，加上台灣擁有全民健康保險，數位化、管理數據，絕對可以成為典範。

朱立倫強調，台灣正處於疫苗接種、經濟解封、邊境開放的轉折點，若能貢獻一己之力，與美國並肩製造並供應疫苗，不僅國人健康安全、生計能受到保障，台灣能在下一階段的全球防疫重拾「Taiwan Can Help」的重要角色，再一次重返防疫模範生行列。

朱立倫認為，不分台灣與美國，世界面臨同一種疾病，也結成了全球一命的共同體。團結一致面對挑戰，台灣不會缺席。