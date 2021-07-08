由行政院政務委員唐鳳主導的「疫苗預約系統」6日正式上線，目前超過百萬人完成意願登記，不過，目前僅金門、馬祖、澎湖進行試辦，1922將以簡訊通知符合資格民眾才能進行預約接種。此舉引發外界不少爭論，媒體人王尚智昨(7日)在臉書提及，「不意外的一天之內，吸引超過百萬人傻傻上網登錄，我猜院長蘇貞昌應該還是在行政院洋洋得意了。但這就是標準的民進黨愛搞的一把『虛招』，連同之後的自我陶醉」。

公費疫苗預約系統昨天啟動，除參與試辦的三離島可預約外，本島民眾也可先登記接種意願，並勾選願意施打的疫苗廠牌，但何時接種還要等候後續疫苗「預約接種」登記時間。王尚智對此在臉書發表看法，他說，該系統操作到最後就是一個「意見調查」而已，填寫過程到最後，如同老鼠走迷宮，走出迷宮了也沒具體獎賞，什麼碗糕都沒有？至少要有個「樂透抽獎」，電腦抽籤限量100人優先排入前三類的施打名額當獎賞吧。

王尚智直指，明明真實現況同樣還是「疫苗完全不夠、排在九類十類完全輪不到、前幾類又被官員與特權不斷膨脹人數多了幾百萬人卡在前面」、「如今的這些最新的特權亂象大噴發，顯然是因為『有了莫德納』」；他更稱，如今唯一能指望的，只有「民間採購的BNT」，另一個心存的選項，則是「出國施打」。

至於「等待二代疫苗」的可能性，王尚智說，這個關於二代疫苗，是幾乎完全不可能指望台灣或民進黨政府了，「什麼疫苗預約平台、什麼國產疫苗施打，都完全與我沒有任何關係，總之民進黨的任何風波或措施，對我個人的影響都是無晴無雨，在台灣唯一要做的，就是想盡辦法不要鬆懈、不要被感染而已，而這與民進黨毫無關係」。