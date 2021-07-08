國安局高層人事將有異動。國安局現有3位副局長，包括文職的柯承亨、軍職的陳進廣與警職的胡木源，但胡木源將於7月16日屆齡退休，國安人士指出，高層已屬意由警政署副署長李永癸接任。

警政署高層在這波將有大幅度異動，除了副署長李永癸將接任國安局副局長、副署長蔡蒼柏也內定接任台中市警局長。一下空出兩位副署長缺，據了解，將由警政委員周幼偉及詹永茂，接任警政署副署長。

國安局設有三位副局長，其中陳進廣在今年才接任懸缺已久的軍職副局長一職，但隨著胡木源屆退，警職副局長立刻又出缺，經國安高層推薦具有規劃特勤經驗的李永癸，。

李永癸曾任台北市警局中正二與中山分局長，對總統官邸與維安特勤有經驗，在高雄市警局擔任副局長、督察長期間，也是負責總統特勤規劃業務，

去年南台灣舞廳發生連續槍擊殺人命案，行政院長蘇貞昌震怒要各縣市警察局長負起責任，時任高雄市警察局長的李永癸遭與台南市警局長周幼偉遭撤換，回到警政署接警政委員，今年1月份李永癸重新獲重任，陞任副署長。

李永癸為中央警官學校行政警察學系44期畢業，東海大學公共事務管理學系碩士。經歷：內政部警政署警政委員、高雄市政府警察局局長、內政部警政署保安警察第三總隊總隊長、高雄市政府警察局副局長、高雄市政府警察局督察長、嘉義縣警察局局長等重要職務。