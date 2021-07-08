在價量齊揚帶動下，中鋼集團旗下中龍鋼鐵(2048)6月份營收達到98.95億元、年增73.38％，累計營收達到564.31億元、年增54.05％。

《生醫股》新冠產品熱銷 瑞基6月營收年增54.2％
物價高峰已過 6月CPI年增1.89％
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