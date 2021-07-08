中龍鋼鐵6月營收達98.95億元、年增73.38％ 09:402021/07/08 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在價量齊揚帶動下，中鋼集團旗下中龍鋼鐵(2048)6月份營收達到98.95億元、年增73.38％，累計營收達到564.31億元、年增54.05％。 《生醫股》新冠產品熱銷 瑞基6月營收年增54.2％ 物價高峰已過 6月CPI年增1.89％ #中龍鋼鐵 #月營收 #價量齊揚 #中鋼集團 #達到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶片需求熱 三星獲利看增53％ 04:102021/07/08 全球財經 6月疫情蔓延 六都火化人數暴增2812人 04:102021/07/08 焦點要聞 歷史次高！中美晶6月合併營收突破60億元 08:582021/07/08 財經 新北容器回收量暴增17％ 清潔員忙清洗 04:102021/07/08 地方新聞 《半導體》超豐6月優預期 Q2營收再創高 07:452021/07/08 財經 《觀光股》華園處分起家厝六合館 估挹注EPS達17.2元 07:452021/07/08 財經 《晨間解盤》萬八短震 重點在選股(倫元投顧提供) 08:532021/07/08 財經 單季首見！Q2出口值破千億美元 04:102021/07/08 財經要聞 邁入第十年 台灣服務業風雲榜 8月揭曉 04:102021/07/08 財經要聞 《傳產》雙北中高總價住宅交易熱區 北市內湖區99件居冠 07:452021/07/08 財經 元大投顧丟震撼彈 喊台股上21,000點 04:102021/07/08 財經要聞 財經熱門新聞 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 IMF打臉聯準會 美經濟暗藏巨大風險 - 財經 航海王全軍覆沒 長榮慘吞第2根跌停 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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