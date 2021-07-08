系統電(5309)因車用及儲能產品需求強勁，6月合併營收為2.13億元，月成長5.97%，系統電總經理謝東富表示，公司將持續擴大汽車電子及工業儲能產品市場配比，努力提升產品技術及毛利，全年業績會比去年好。

系統電子近兩年將營運重心放在車用電子(TPMS與物聯網)及儲能設備，其中車用部分，受惠於歐美各國陸續解封，中古車交易熱絡，車輛維修需求攀升及車市買氣回溫，TPMS新舊訂單的湧入帶動出貨大幅增加，進而推升TPMS營收；在儲能部分，隨著近年用電大戶的科技產業快速發展，且疫情持續擴大，帶動系統電的儲能產品出貨。

目前儲能設備在系統電的營運佔比約45％；根據台電統計，家電用電從6月起平均用電增加近50%，今年受到疫情影響，許多民眾居家辦公的狀況下，夏季用電尖峰有可能再創新高，這也意味著儲能商機發酵，並順勢帶起另一波儲能新熱潮。

系統電6月合併營收為2.13億元，月成長5.97%，年成長105.99%，累計1到6月合併營收為10.81億元，年成長94.96%。

根據TrendForce指出，由集中式能源發電朝向智慧分散式電網的配置，已成為全世界城市發展的未來趨勢，全球大型儲能（BESS）在2019年到2024年的成長率更將達22%，但過去國內的儲能櫃普遍只能達到1000~1500度電（度/時）的生產，不夠應付現今需求，而系統電一次能夠儲能2000度電的鋰電集裝箱，不只能大幅降低對環境的傷害，在使用上故障率更低，且系統電專有的演算法計算及鋰電池的運用，每次可以提供多達四倍的功率，讓儲能櫃成功達到低維修成本、高效能的使用效益。

為因應電力供給需求，全台科技大廠多計畫設置專屬的儲能櫃系統來打造智慧電網，透過儲能櫃儲備如太陽能等的綠能電力，並利用離峰時間充電，到尖峰再進行使用，不僅可確保電力供應的穩定，也能減輕尖峰時的供電壓力，促使系統電的大型儲能櫃營運產能飆升，銷售成績亦持續攀高。

隨著儲能及車用佈局效益顯現，系統電樂觀看待未來營運，激勵今天股價開高。