受惠MCU(微控制處理器)市場需求暢旺，應廣(6716)業績持續向上，6月營收首度破億、達1.01億元，不僅再創歷史新高，也相較去年同期大幅成長逾7成，今股價也在營收加持下，開盤即攻上漲停158.5元鎖住。

應廣繼5月營收創新高後，6月營收續創單月歷史新高，達1.01億元，首度站上億元，月成長21.6%，更相較去年大幅成長超過70%，顯然市場需求熱度不減，累計第二季營收達2.45億元，也創下單季歷史新高，比去年第二季也成長35%。累計上半年營收達4.54億元。

另外，應廣已經於7月1日召開股東會，會中通過今年股利發放，每股發放現金4元及股票1元；同時改選董監，並於股東會後之董事會由當選董事推舉唐燦弼先生續任董事長。

唐燦弼董事長表示，應廣6月營收首次站上億元，再創單月歷史新高，這是一個新的里程碑，上半年的業績應會相當亮眼，就現階段來看，晶圓產能的取得依然緊張，但市場需求也同樣相當迫切，應廣積極調節供需兩端，一方面爭取、開拓更多產能，另一方面也全力配合客戶的需求，我們今年以來的努力，創造了供應商、客戶、與股東三贏的局面。