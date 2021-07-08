韓國疫情升溫，根據當地政府最新數據，8日有1,275位新染疫者，創下自2020年元月20日，韓國首次發現有新冠病例以來，單日最多的一次。因此，韓國當局正考慮實施更加嚴格的管制措施。

此外，這也是韓國每日新感染人數，首次連續第2天都超過1,200位。

過去幾天每天新病例數量，7日有1,212人，6日有746人，5日有711人，4日則有743人。

由於擔心炎炎夏日季節時，新冠病毒再度肆虐，韓國政府7日也決定將大首爾地區目前的社交禁令再多延長實施一周。不過，若非疫情明顯降溫，否則還會祭出更嚴格規定。

目前暫定實施至14日的社交規範是，禁止5人或以上群聚，以及晚上10點以前，大首爾地區餐館都要打烊。

韓國政府指出，大約8成新感染病例，都是來自大首爾地區的20多歲以及30多歲民眾。因為，其中大多數都還沒排到要打疫苗，因此才會不慎染疫。

目前，已接種過一劑疫苗的韓國人在3成左右。同時，打過兩劑的完全接種者，則有約一成。