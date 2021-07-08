豆油疲弱，周三馬來西亞棕櫚油續跌1%；因市場擔心美國氣候影響大豆產量，促使周二芝加哥豆油價格大幅走跌，拖累馬來西亞棕櫚油價格走軟逾1%，為連續2個交易日下跌。

周三(7/7) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD)9月棕櫚油期貨終場下跌56馬幣，或約1.5%，至每噸3795馬幣（約912.3美元），而近月棕櫚油約跌0.3%，至每噸3936馬幣；大連期交所近月豆油約跌0.8%，近月棕櫚油漲0.2%；芝加哥期交所近月豆油約漲1.5%。(商品行情網)