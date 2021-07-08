《商情》豆油疲弱 大馬棕櫚油續跌1％ 09:442021/07/08 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豆油疲弱，周三馬來西亞棕櫚油續跌1%；因市場擔心美國氣候影響大豆產量，促使周二芝加哥豆油價格大幅走跌，拖累馬來西亞棕櫚油價格走軟逾1%，為連續2個交易日下跌。 周三(7/7) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD)9月棕櫚油期貨終場下跌56馬幣，或約1.5%，至每噸3795馬幣（約912.3美元），而近月棕櫚油約跌0.3%，至每噸3936馬幣；大連期交所近月豆油約跌0.8%，近月棕櫚油漲0.2%；芝加哥期交所近月豆油約漲1.5%。(商品行情網) 《商情》需求放緩 大馬棕櫚油回落近1％ 《港股》科網股走弱 恆指跌1％ #棕櫚油 #豆油 #馬來西亞 #馬幣 #續跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》晶片股領跌 日股晨黑 12:342021/07/07 財經 《日股》缺乏利多 日股疲弱 15:582021/07/07 財經 富邦金羅瑋：下半年全球經濟 看三轉折 04:102021/07/08 金融．稅務 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 00:032021/07/07 財經 《盤中解析》陽明領航 力保17900點 11:262021/07/07 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:402021/07/07 財經 《美股掃瞄》周期股拖累道指、標普500收黑 那斯達克指數創新高 08:532021/07/07 財經 《商情》運價疲軟 BDI指數連5跌 09:272021/07/07 財經 《商情》熱帶風暴逼近 紐約棉花續漲 10:012021/07/07 財經 《國際產業》大馬廉航亞航 砸0.5億美元買Gojek泰資產 15:412021/07/07 財經 股匯雙跌 新台幣貶向28元大關 17:092021/07/07 財經 財經熱門新聞 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 陸版UBER赴美上市就出事 謝金河曝華爾街宰肥羊內幕 - 財經 航運景氣狂飆 造船訂單爆了 這大廠半年賺3800億 - 財經 雪梨創今年來最大單日確診數 - 財經 - 工商 住宿餐飲好慘 全國無薪假人數突破2萬人 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。