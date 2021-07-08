創市際市場研究顧問公佈「快篩試劑購買意願」調查，「準確度」為主要考量因素，其次為「售價」與「檢測技術」，且有五成網友有意願使用居家快篩試劑，兩成已預購或購買。

調查顯示，49.6%網友有意願使用快篩試劑，有意願使用以男性與20世代族群比例較高。因想「了解自身情況，能夠多一層保障」為81.9%，四成左右希望「能更快找出無症狀的感染者」，50.4%網友表示沒有意願使用快篩劑，主要考量「售價高」與「擔心自己操作不當導致結果有誤」。另外，已有21.3%網友表示已預購/購買居家快篩劑，購買原因則是「本身常前往高風險場合」、「與確診者有接觸史或足跡重疊」與「居住區域有較多確診者出現」。

目前市面上已有五家快篩試劑廠商，調查結果顯示，74.9%首重「準確度」，其次則為「售價」(55.7%)與「檢測技術」(47.5%)；對於已預購或購買的網友來說，「精準度與檢測技術」則是挑選時相當重要的影響因素，而尚未購買居家快篩劑的網友來說，除了精準度外，售價則是另一個重要的考量因素。

分析指出，目前疫情雖已經沒有五月時那麼嚴峻，但各地還是不斷傳出零星的案例，甚至還有一些變異病毒傳散案例，居家快篩劑對於民眾來說雖然是多一個保障，但在操作與售價上卻也是一個使用門檻，或許未來疫苗的接種率逐漸提高，快篩劑的普及率也會越來越高，價格或是使用方式上或許能相對親民簡易，進而提升民眾使用與購買。