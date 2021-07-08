批第七類「特權疫苗」仍開放北捷施打 柯文哲：高捷都打了 不打沒道理

中央流行疫情指揮中心開放第九類、第十類的公費接種對象，登記打疫苗的意願，但有民眾抱怨，不知道BMI值大於等於30是否符合第九類的資格，對此，發言人莊人祥解釋，目前定義是民眾在去年1月至今年5月，曾被診斷為肥胖症的人才符合資格。

公費疫苗接種預約平台6日上線，第九類、第十類公費接種對象可登記接種疫苗意願，其中第九類的定義是「19至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」，包含糖尿病、慢性肝病（含肝硬化）、心血管疾病（不含單純高血壓）、慢性肺病、腎臟疾病及免疫低下等疾病的門、住診紀錄患者，及「罕見疾病及重大傷病者」和「BMI≧30者」，預估有387.5萬人。

一名網友日前在臉書社團《我是中和人》上詢問，政府規定的第九類高風險疾病、重大傷病，登記之後要有什麼證明嗎？因為家人是個大胖子，有三高的問題長期服藥，但也沒拿重大傷病卡。

糖尿病與肥胖症被列在「衛福部重大疾病編碼資料」之中。（翻攝自衛福部網站）

實際查詢「衛福部重大疾病編碼資料」發現，罹患三高的患者不一定都算是重大傷病，但如果是罹患糖尿病與肥胖症的患者，那就列在高風險疾病列表中的E項目裡面。

根據《TVBS》報導，一名姜先生透露，BMI值大於等於30很少會註記在健保診斷上，所以健保局那邊也沒資料，打1922專線詢問，不是轉給健保署就是網路訊問，三方都沒有答案。對此，發言人莊人祥表示，並沒有規定說BMI值大於30，現在的定義是用健保診斷上面的「肥胖症」，而且要在過去一年內有就醫紀錄。

根據中央流行疫情指揮中心公布的「公費疫苗接種對象」，第九類為可能增加感染及疾病嚴重風險的人，其中資格包含19至64歲具有易導致嚴重疾病的高風險疾病者，包括糖尿病、慢性肝病、腎臟病、免疫力低下等疾病，有門、急診就醫紀錄者，或經醫師評估符合資格者，以及罹患罕見疾病與重大傷病的人。