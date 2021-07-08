台北市中山分局1名48歲陳姓員警今清晨被發現陳屍在三重住處客廳沙發，同住的妻子早上最醒後發現丈夫已無生命跡象，當場崩潰報警，妻子表示昨晚還一起同睡，但凌晨時依稀聽見他不斷咳嗽，後來他自己走出房間到到客廳沙發上睡，今早睡醒才發現已無呼吸心跳。
據了解，該名員警與老婆及小孩同住，老婆表示昨晚睡覺都還很正常，但睡到一半聽到對方有咳嗽，早上醒來見到對方自己跑到客廳沙發上睡，後來才發現已無生命跡象。據悉陳員有慢性病史，因此從外勤改調內勤，一個月前曾經施打過疫苗，目前死因仍待檢警相驗後釐清。
台北市中山分局1名48歲陳姓員警今清晨被發現陳屍在三重住處客廳沙發，同住的妻子早上最醒後發現丈夫已無生命跡象，當場崩潰報警，妻子表示昨晚還一起同睡，但凌晨時依稀聽見他不斷咳嗽，後來他自己走出房間到到客廳沙發上睡，今早睡醒才發現已無呼吸心跳。
據了解，該名員警與老婆及小孩同住，老婆表示昨晚睡覺都還很正常，但睡到一半聽到對方有咳嗽，早上醒來見到對方自己跑到客廳沙發上睡，後來才發現已無生命跡象。據悉陳員有慢性病史，因此從外勤改調內勤，一個月前曾經施打過疫苗，目前死因仍待檢警相驗後釐清。
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