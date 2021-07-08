「小姐您好，我是小方，對政大這邊熟悉嗎？」高挑帥氣的外表，遇到客人親切招呼、細心介紹，總是把客戶當朋友的永慶房屋文山區經紀人方奕凱，出社會才1年，24歲的他上半年業績已突破450萬元，曾獲得百萬戰將、超級戰將的殊榮，奕凱自我期許：「想要挑戰自己，並且發揮專業與個人特質，幫大家解決買賣房屋的大事。」

文化大學觀光系畢業的奕凱，曾在連鎖義式餐廳等餐廳打過工，不過他發現餐飲業工時長、工作量大，薪資水準與付出並不成正比，因此畢業後沒有選擇投入相關行業。奕凱說「我喜歡服務業與人互動的感覺！」當初找工作時就鎖定房仲業，加上看到永慶保障新人前9個月每月5萬，彈性工作8小時、團隊合作等完善制度，決定挑戰高收入，一頭鑽進房仲的世界。

師徒制、團隊合作效率快轉 打造工作「好玩」體驗

很多人會覺得房仲一樣工時長、工作量大，但方奕凱認為在永慶工作，自己的收入和付出可以成正比，讓自己的努力更有價值。進公司後，不僅有彈性工作8小時制度，可以自由安排不同班別，工作與生活平衡，加上團結合作的環境，大家不分你我，高效率的做好服務，贏得客戶信賴。

奕凱也分享到:「永慶有完整的師徒制，房仲新手不怕沒人教！」不管是店長還是學長姐，都很願意分享服務技巧與房產知識，幫助他打好基本功，讓他在第3個月就開花結果順利成交，甚至不到一年時間拿下百萬業績，獲得人生第一條「百萬戰將」的肯定。

此外，永慶房屋打造「永慶大聯盟」平台，讓經紀人每天上班就像玩遊戲，把工作內容轉化成「解任務闖關」，奕凱開心地說「自己本身就很喜歡打手遊，接觸公司創新的遊戲化系統後，完全一拍即合！完成任務還能獲得永者幣獎勵，像我就喜歡換電影票或是餐券，與女友約會時超實用。」

方奕凱(左)向店長張建榮(右)積極學習，他認為在永慶上班就是組隊團戰解任務，作業績不用單打獨鬥，而是團隊一起創造成功！(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

深耕在地商圈 細心傾聽客戶需求加速成交

從小居住在政大商圈的奕凱，儼然是社區萬事通，加上外向、健談的個性，總是能和客戶打成一片，好人緣的他，藉由聊天的過程找出客戶的需求點，進而推薦適合的物件，獲得客戶肯定，今年到現在已成交10件，幾乎月月都有成交，最高月收入更高達20萬元。

「陳太太為什麼想看政大這邊的房子？」許多房仲通常順著客戶的需求，就直接開始找物件，但奕凱的目標，則是想盡辦法多聊一會兒，他笑著說「太多客戶最後買的跟原本要的不一樣！」所以多問一句「為什麼」，真正了解客戶購屋原因，才能更有效率地為客戶找到合適的房屋。

奕凱更透露工作最開心的莫過於「和客戶當朋友」，只要展現熱情與積極，透過扎實的服務，就能獲得客戶信賴，他舉例「有一次幫客戶篩選案子，雖然花了很長時間與客戶對話，但客戶卻沒感到不耐煩，反而覺得他很細心，有重視自己的需求，最後帶看一間合適的物件就順利成交。」

在永慶大家庭裡，同事之間感情深厚，常常定期舉辦抽獎、聚餐活動，凝聚向心力，重視夥伴之間的互動氛圍。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

加入永慶更加圓滿 讓特質被看見

回想剛進房仲業時，家人對業務有著高工時、高壓力的刻板印象，認為賺不到錢，但現在媽媽每個月收到孝親費超級開心!方奕凱慶幸地說:「還好當初的選擇是對的，沒有投入餐飲業，不然現在應該在放無薪假了。」

面對新冠肺炎持續延燒，奕凱說「永慶一直都做好準備！」投入創新科技，提供更便利的賞屋服務，像是力求無接觸的「實境找房」，讓消費者在家就能先過濾物件，掌握周邊生活機能，甚至拍攝「專人導覽」線上帶看服務，減少客戶和屋主接觸風險，大受使用者肯定。

在永慶經過一年的磨練，奕凱不僅熟悉房地產相關事務，憑著能力月月晉升，當上業務襄理，證明好的企業文化讓他的特質被看見，成功當一位助人「圓夢成家」的推手。談及未來的生涯規劃，奕凱秉持「趁年輕時不斷挑戰與學習」的想法，希望能夠持續在房仲領域發光發熱，感謝公司願意給予機會，讓他建構出潛力無窮的職涯。