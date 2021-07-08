今天在大聯盟場上大都會以4：3擊退釀酒人，此戰大都會派出超強先發投手狄葛朗(Jacob deGrom)上陣，他總計投了7局被敲4安失2分，送出10次三振沒有任何保送，自責分率還是可怕的1.08，目前戰績是7勝2敗。

另外他在今天雖然有失分，但再創下一項可怕紀錄，生涯已累積1505次三振，據統計，他生涯花198場就達成1500次三振，超越藍迪強生(Randy Johnson)的206場，創下史上第二快1500K紀錄，僅次日籍投手達比修有197場，無愧現代三振之神美名。

Jacob deGrom recorded his 1500th strikeout today.



He reached the mark in just 198 games passing Randy Johnson (206 games) for the 2nd-fastest in MLB history.



Only Yu Darvish has reached 1500 strikeouts faster (197 games) setting the record last month. pic.twitter.com/VL61RpfUVg — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 7 2021

今天比賽雙方1局都有得分進帳，L.烏力亞斯(Luis Urias)馬上在1局上給狄葛朗重擊，揮出左外野方向陽春炮，取得1：0領先，不過大都會1局下馬上反擊，林鐸(Francisco Lindor)敲出一壘安打送跑者回本壘得分，追到1：1平手。

接著2到4局雙方都沒有得分，直到5局上皮特森(Jace Peterson)再從狄葛朗手中敲出中外野全壘打，讓狄葛朗今天挨了兩轟，以1：2落後，好在7局下半大都會帕拉薩(Jose Peraza)補上一支陽春炮追到2：2，讓此局下場的狄葛朗免於吞敗，以無關勝敗坐收。

接著雙方在第8局各有得分，釀酒人葉利奇(Christian Yelich)遭到觸身球保送，因此擠回1分，以3：2領先，而今天因為是兩隊雙重賽首場只打8局，在8局下半釀酒人投手失控製造滿壘局面，大都會外野手麥尼爾(Jeff McNeil)擊出再見安打，最後率隊再添2分，以4：3拿下勝利。

今天大都會勝投由狄亞茲(Edwin Diaz)拿下，目前他自責分率是2.94，本季3勝2敗有18次救援成功，打擊表現最好的是擊出再見安打的麥尼爾，他4打數有2安打貢獻2分打點，林鐸4打數1安打有1分打點，這場大都會打線雖然沒幫狄葛朗拿下勝投，但至少沒讓他的好投再吞敗了。