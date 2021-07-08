「原來局都設好了！」柯文哲爆環南市場陣仗事先不知情 突被邀請到場嚇一跳

台北市長柯文哲7日晚間上中廣董事長趙少康直播節目爆料，他2日到環南市場與中央開會是被「設局」，一看麥克風架大陣仗都排好，騙他「引君入甕」，立委林昶佐本想修理他怎料「害人害己」。衛福部醫福會執行長王必勝8日上午在環南市場聯合前進指揮所表示，一開始就說是記者會，站著是要怎麼開會？

針對柯文哲說原本要開會，結果被設局是要開記者會，王必勝說，「沒有，我們一開始就講是記者會，站著怎麼開會？我不知道出什麼問題。」

對於環南市場今日要對造冊的3300人進行第2次大規模PCR篩檢，王必勝在臉書說道，適逢市場例休，受檢者陸續到場，沒壅塞狀況，感謝亞東醫院團隊繼續承接這個市場的檢驗任務，現場動線安排良好，效率也高，在群聚感染事件處理中，歷次的篩檢就像考試，前次的成績不理想應該檢討哪些地方不夠充分，然後盡力準備，在面對下次的考試。

王說，再一次次篩檢間，要依結果滾動式修正策略，對確診者、接觸者、工作環境、流程動線做立即的處置，疫情才會盡快控制下來，希望今天檢驗順利，結果也好，讓市場疫情趕緊過去，大家恢復生意，繼續生財。

負責執行篩檢的新北亞東醫院團隊表示，原估計上午6時篩到下午2時，亞東出動55位醫護人員，有掛號、引導、採檢3組別，讓動線流暢；一早開始的40至45分鐘，就「消化」了400多位攤販，第一批100位檢體報告7時不到就送進醫院，8時20分報告出爐都陰性，陸續還會有，第二批100位報告是8時送進醫院，8時30分已蒐集500個檢體，希望今天都送完。

柯文哲稍早也到場視察，不發一語、尚未受訪。環南市場自治會長林勝東被問及以前是否和柯文哲見過面、拍過照，林僅說，「公共場合，他怎麼會記得我？」