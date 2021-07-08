勞動部近日修正「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理部分工時受僱勞工生活補貼計畫」，將原本只限於4月30日有投保2萬3100元以下的勞工才能領取1萬元生活補貼，擴及至只要4月有投保過2萬3100元就業保險，且4月30日時未投保就業保險薪資在2萬4000元以上即可領取，但65歲以上勞工因受限於未能加入就業保險因此也未能領取。

據勞保局統計，截至今年4月底，65歲以上且勞保投保薪資在2萬3100元以下的勞工達2萬7893人，這些人雖然從事時薪工作，卻因未能加入就業保險，因此也領不到1萬元生活補貼；但若有高齡勞工在4月才滿65歲，因年齡等因素無法繼續加保就業保險，則可望在這一波領取1萬元生活補貼。

勞動部條件司司長黃維琛提及，如果因育嬰留職停薪或如職災等仍可繼續參加就業保險的勞工，只要在4月30日時仍為留職停薪的狀態，仍無去領取1萬元生活補貼。