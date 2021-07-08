53歲一代小生焦恩俊曾演出《七俠五義》、《小李飛刀》、《青蛇與白蛇》等戲，有俊俏外型、濃眉大眼的焦恩俊，堪稱是90年代的「古裝男神」，不過焦恩俊昨（7日）深夜則曬出扮女裝照，他頭頂金髮、穿粉色小背心、頂紅唇，手拿魔法棒，自拍照讓網全看傻。

焦恩俊昨深夜在微博曬濃妝照，透露被「兩個前世情人玩臉」，焦恩俊畫上粉色眼影、睫毛膏、眼線並擦上紅色唇膏，妝容相當嫵媚，焦恩俊接著再PO女裝照，他頭頂金色假髮、穿粉色貼身小背心，手拿魔法棒，焦恩俊對著鏡頭嘟嘴自拍，整個人就像個美少女。

焦恩俊微博全文。（圖／取材自焦恩俊Chiao 微博）

焦恩俊的妝容全出自一對女兒的巧手，焦曼婷也現身留言：「嘿嘿」，焦恩俊卸下男神包袱，得意曬女裝照，父女好感情全都露，而焦恩俊的女裝照引發網熱議，截至發稿前，微博還以「焦恩俊女裝照」登上熱搜榜第4名，可見討論度超夯。

有俊俏外型、濃眉大眼的焦恩俊，堪稱是90年代的「古裝男神」。（圖／本報系資料照片）

焦恩俊近年來把演藝重心放到大陸，25歲女兒焦曼婷遺傳爸爸的高顏值和演藝基因，近年勇闖演藝圈，焦曼婷還被封為「最受矚目星二代」，焦曼婷2016年演出《大尾鱸鰻2》出道，並接連參與《靈異街11號》、人生劇展《野模》等戲劇演出，焦曼婷在2018年參加女團真人秀《創造101》闖出知名度，並把星路擴展到大陸，焦恩俊也樂觀其成，也讓網友也改叫焦恩俊「國民岳父」