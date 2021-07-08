歐洲股市周三收漲。大宗商品相關股票從前一個交易日的暴跌中反彈；而較低的公債殖利率則支撐了高估值的科技股。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲3.55點或0.78%，為459.53點。在前一個交易日，由於對全球經濟的擔憂，導致債券市場彈升，影響了歐洲和美國的公債殖利率。

周三的債息再次下滑，讓科技股升高1%，但推低了銀行股下滑0.2%。

思愛普(SAP)股價上漲3.5%。歐洲市值最高的科技公司思愛普是推升泛歐指數走高的最大因素；美國銀行將之升級為買進。德國DAX指數上漲1.2%，來到近七周高點。

隨著銅和鐵礦價格的上漲，礦業股從周二的大跌2.5%中，彈升2.3%。

原油價格拖累了油氣公司SXEP表現。

在世衛組織警告不要過早解除新冠管制之下，旅遊休閒股大跌1.5%。

「價值股」的彈升，讓歐股在今年稍早屢創歷史新高；然而Delta新冠變種病毒的再起，讓「價值股」目前表現落後於「成長股」。

據Refitiv IBES的數據，隨著7月稍晚企業業績開始公布，分析師預計，泛歐STOXX 600指數成分股公司在第二季的獲利，將較去年同期增加108.6%。

法國國有的電力集團EDF上漲2%。該公司上調今年核心獲利目標，並新估算了法國核電的產出。

瑞士免稅商店Dufry下跌。義大利跨國餐飲集團Autogrill否認了兩家公司合併的傳言，讓兩家公司皆下跌逾1.5%。