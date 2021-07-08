產協前景不明，周三美國原油期貨續跌1.6%；隨著主要產油國阿拉伯聯合大公國，與石油輸出國組織(OPEC)成員國之間的分歧導致產量協商破局後，近期油市表現較為震盪；報導指出，阿拉伯聯合大公國提出在需求枯竭前盡可能多出售原油，引發投資人對增產前景不明的擔憂，致終場油價收黑。

分析師指出，該組織先前提議今年8月至12月底止，產量增加40萬桶/日。而消息人士也透露，俄羅斯目前正居中協調沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國之間的分歧，以幫助達成在未來數月提高石油產量的協議；其中美國原油跌幅1.6%，倫敦原油跌幅1.5%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌1.17美元，報每桶72.20美元；8月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.09美元；8月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖2.21美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲下跌1.10美元，報每桶73.43美元。(商品行情網)