美國聯準會（Fed）發布6月會議紀要，其聯邦公開市場委員會（FOMC）決策官員認為，經濟復甦進一步取得實質進展的目標「一般認為尚未實現」，但官員們也同意應有所準備，在通膨或其他風險成真時採取應對行動。

該6月15、16日的FOMC會議紀要反映出聯準會在面對新的通膨風險，同時失業率相對偏高時的內部分歧，數位官員們認為，聯準會縮減購債的條件，會「比他們所預期的提前達成」。

但其他官員則從後續的數據中看到不太明確的信號，並警告疫後的經濟解封將帶來非比尋常的不確定性，對於任何政策變化必須「耐心」以待。

儘管如此，「絕大多數」決策官員認為通膨風險「傾向於走高」，聯準會全體認為有必要做好準備，在這些風險成真時採取行動。

會議紀要指出，參與者普遍認為重要的是必須做好準備，在適當的情況下放緩購買資產的步伐，以應對意外的經濟發展，包括實現FOMC目標的進展超乎預期，或出現可能阻礙目標達成的風險。

該會議紀要幾乎未說明聯準會何時將開始調整每月購債計畫和近零的利率水準。聯準會在去年初實施這些支持性措施，助美國經濟挺過新冠疫情和這場疫病造成的衰退。

不過會議紀要顯示，美國央行開始認真確實地討論了這些政策，官員們就經濟面臨的風險和不確定性程度提出各種不同觀點，甚至深入探討了比起美國公債，是否應更早開始管控不動產抵押貸款證券的購買等細節問題。

在聯準會發布會議紀要後，美股和美元沒有太大變動，美國10年期公債殖利自盤中低點反彈。

FOMC每年召開八次會議，接下來的兩次會議訂於7月27、28日和 9月21、22日舉行。在這段期間內，聯準會將在懷俄明州的傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行央行年會，其主要官員經常藉此透露政策動向。

美國6月非農就業人口暴增85萬人。根據路透社對經濟學家所做的預測調查，聯準會可能在今年8月或9月宣布縮減資產購買的策略，並於明年初首次啟動削減QE的計畫。