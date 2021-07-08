伊拉克安全消息人士告訴路透社，兩枚火箭今晨朝向首都巴格達綠區（Green Zone）內的美國大使館襲擊。

一名辦公室位在綠區的安全消息人士說，大使館的反火箭系統讓其中一枚火箭改變方向。多名安全官員表示，第2枚火箭落在綠區周圍附近。

這些消息人士說，綠區內的這個大使館區響起警報。綠區有多國政府大樓和外國代表機構。