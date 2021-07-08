路透：兩枚火箭襲巴格達綠區 疑鎖定美大使館 10:132021/07/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊拉克安全消息人士告訴路透社，兩枚火箭今晨朝向首都巴格達綠區（Green Zone）內的美國大使館襲擊。 一名辦公室位在綠區的安全消息人士說，大使館的反火箭系統讓其中一枚火箭改變方向。多名安全官員表示，第2枚火箭落在綠區周圍附近。 這些消息人士說，綠區內的這個大使館區響起警報。綠區有多國政府大樓和外國代表機構。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 影》海地駐美大使曝職業傭兵刺殺總統 4嫌被擊斃2人落網 - 國際 新加坡宣布：打科興不算數 將不算入接種疫苗人數內 - 國際 川普進牢房不遠了？姪女曝摯愛會率先背叛 - 國際 印尼負責科興疫苗實驗的科學家 疑似死於新冠肺炎 - 國際 路透：兩枚火箭襲巴格達綠區 疑鎖定美大使館 - 政治圈 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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