衛福部部長陳時中隨本土疫情爆發，防疫政策備受批評。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，近期3篇新聞報導，分別借民進黨高層、交通部、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎之口攻擊陳，顯見民進黨為救民調，不惜發動自己人咬得頭破血流；健忘的人也會隨陳的下台止損，被轉移焦點而忘記政府的種種疏失。

楊植斗7日指出，從近期3篇新聞報導，可見陳時中的負面新聞正在舖陳，連民進黨和指揮中心內部都咬陳一口，「謝天謝地，這個失敗的防疫指揮官，即將走下神壇。」

楊植斗分析，第一篇新聞，是有民進黨高層出來批評，加嚴邊境管制與入境全面普篩，這兩點在野黨早已呼籲，執政黨內也早有倡議，是指揮中心一直過於專業考量、欠缺政治思考，導致拖太久才接受建議。楊認為，這位黨政高層的言下之意，從去年至今，不管執政黨或在野黨，都倡議過要入境普篩，但指揮中心不聽建議，堅持不普篩，3+11的國境破口，當然要由陳時中一肩扛起，彷彿跟民進黨沒關係？

第二篇新聞，陳時中在記者會痛批交通部，未將施打名單納入捷運及公車是「掛一漏萬」，交通部則喊冤並反批所分配到的疫苗不夠。楊植斗認為，陳與交通部的溝通，顯然出了大問題，到底是誰將捷運跟公車給忘了？誰在扯防疫後腿？自交通部喊冤後，陳也沒再回應，彷彿吃了一記悶棍，這一局又是陳大失血，交通部則全身而退。

第三篇新聞，李秉穎表示並未在專家會議中討論過「3+11」，並以英國變種病毒為例，稱千萬不能縮短隔離期。楊植斗認為，這代表著「指揮中心內部近距離朝陳時中開槍」，畢竟陳說「3+11」是經過專家討論，卻拿不出專家會議紀錄，如今自己人跳出來說根本沒開過會，說會負全責的陳又該怎麼負責？

綜觀以上3篇報導，楊植斗表示，這一系列的舖陳，看來是為了陳時中走下神壇而設計，700多條人命染疫死亡，民怨已止不住，只能拿陳作為斷點，把所有的鍋甩給他，就等這一波疫情稍歇，看陳是黯然下台，還是拿出更狠的證據來一刀斃命。但民進黨的可怕之處，是為了救民調，自己人也能咬得頭破血流；而且很多人都健忘，只要陳下台止損，就會忘了政府幹的這些爛事，他希望大家千萬別被轉移焦點。