日本東京都因疫情升溫，今天將正式決定第4度發布緊急事態宣言，擬從7月12日實施至8月22日；因涵蓋東京奧運期間，也將再度召開東奧5方會談，討論修正現場觀眾人數上限。

屆時預定7月23日開幕、8月8日閉幕的東京奧運，全程都將在緊急事態下舉行，原本開放現場觀眾最多1萬人的原則必須重新修正。

日媒報導指出，依規定發布緊急事態的地區，大型活動現場人數上限為容納人數的50%、最多5000人，且原則上活動要在晚間9時前結束。

依此規定，東奧在東京都內賽事的觀眾人數將下修為最多5000人，視疫情狀況與專家意見，也有可能採取無觀眾閉門進行；另外，預定將進行至晚間9時以後的開幕式、閉幕式與部分比賽，可能也都將改採無觀眾形式。

日本放送協會（NHK）報導，因應COVID-19疫情，沖繩縣正實施緊急事態宣言，東京都等10都道府縣實施緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」，原本都預定實施至7月11日。

但因東京都疫情持續擴大，日本政府擬第4度對東京都發布緊急事態宣言，期間為7月12日至8月22日；沖繩縣的緊急事態也擬將延期實施至8月22日。

發布緊急事態地區原則上仍將實施禁酒令，禁止餐廳賣酒，不過可在知事的判斷下放寬。

至於其他正實施防止蔓延等重點措施的9道府縣，擬首都圈的埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，以及大阪府等4地延長至8月22日；北海道、愛知縣、京都府、兵庫縣與福岡縣等5地則將在7月11日如期解除。

日本政府今天將召開傳染病專家組成的基本對應方針分科會，將上述措施在會中諮詢專家意見並獲得同意後，向國會報告與備詢，再由防疫對策本部正式拍板。

讀賣新聞報導，今天日本政府、東京奧運暨帕運組織委員會等單位將再次舉行5方會談，決定各比賽會場的現場觀眾人數上限。