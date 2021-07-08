5月中台灣本土疫情失守後，民進黨政府民調不斷下滑，也讓黨內人士與支持者相當焦躁，昨(7日)中常會上，立委劉世芳就提出增強網路作戰方案，秘書長林錫耀竟語出驚人「民進黨沒有網軍」，遭PTT網友狂酸；台北市議員羅智強更發文狂酸，「到底是臉皮多厚才說得出這種笑話？」

劉世芳在會議中指出，政府防疫政策、紓困、疫苗等方案遭受質疑，宣傳也不足，網路對於指揮中心攻擊更是密集，應提升網軍作戰，來化解民眾誤會，反擊假訊息。對此，林錫耀趕緊開口澄清，指出劉世芳說的是「網路攻防」，強調民進黨沒有養網軍，希望有一定聲量的人，能夠在網路社群帶動相關議題。

羅智強狠酸，直言林錫耀的說法簡直笑掉人大牙，到底要多麼厚的臉皮才說的出這樣的肖話？更表示林錫耀這個大秘書長根本就是民進黨「此地無銀三百兩」的豬隊友，那壺不開提那壺，馬上讓大家想起當年賴清德那句經典的「請蔡總統停止網軍攻擊」。

羅智強的貼文引發網友討論，在底下留言表示「說謊騙人已是它們黨訓必備的條文」、「綠腦袋沒有什麼壞事是做不出來的」、「是沒網軍啦，因為大家都叫1450了」、「沒有網軍啦，只有綠共同路人」、「綠色是睜眼說瞎話的顏色」、「一早聽到最好笑的笑話，今天的心情一定不會差到那裡」。