【旅遊經 洪書瑱報導】

「城門城門雞蛋糕 三十六把刀，騎白馬，帶把刀，走進城門滑一跤。」這是許多人可以琅琅上口的童謠，雞蛋糕是街頭巷尾樸實的國民點心，新奇的造型，不僅吸睛，有時也值得莞爾，造型包括有雞蛋、槍、雞、魚、愛心、玫瑰，甚至有卡通造型以及文字造型等，餡料也多以原味、奶酥、卡士達、紅豆泥、巧克力、起士等為主，現在屏東還有業者將泰國蝦入餡，推出「潮蝦燒」，顛覆大家對雞蛋糕產業的視覺與味蕾。

晴光商場中愛心與玫瑰造型雞蛋糕(攝影：洪書瑱)

樂華夜市中的賤人雞蛋糕(攝影：洪書瑱)

雞蛋糕內在與外在都具同樣吸引力，許多四五六年級印象中的雞蛋糕造型，包括：槍、雞、魚、烏龜、雞蛋……等，後來加入卡通元素，如kitty、哆啦a夢、史努比……，還有可愛的犬足印、狗骨頭、孔龍、狐狸、狗，甚至令人一笑的文字──注意符號、賤人矯情、極度假掰、安內毋湯……等，還沒有吃，就可以先用眼睛把玩一番！

除了外型講究外，內餡也越發奇特，過往的內餡可能有奶酥、卡士達、紅豆、巧克力、起士等，現在還有業者加入新元素，來自屏東里港鄉潮厝社區李羿頻、李佳燕、李佳鈴三位青年創意發想，將社區重要產業－泰國蝦入餡，打造「潮蝦」新品牌，結合時下創業流行的行動攤車，有別於鯛魚燒、大鐘燒等，推出泰國蝦雞蛋糕－「潮蝦燒」，顛覆大家對雞蛋糕產業的視覺與味蕾。

屏東向來是泰國蝦養殖大縣，全縣約有1600戶從業，主要分佈在鹽埔、里港、九如及潮州一帶，養殖面積達1380餘公頃，年產量約6000公噸，年產值高達新台幣18億7000萬元占全國生產百分之75。其中，潮厝社區泰國蝦產值又佔了里港鄉一半左右，全社區約60%以上的居民皆是從事泰國蝦養殖。

而里港鄉潮厝社區約從民國77年開始轉型養殖泰國蝦，適逢經濟起飛與草蝦飼養危機，讓泰國蝦市場銷售達高峰，自6歲起便跟著父母務農的李佳燕、李佳鈴姊妹兩人，看到泰國蝦農無法掌握通路自行販售、以及需用活體氧氣運輸等待大盤商收購的情形，就一直思索有沒有其他銷售管道或方式。

隨著屏東縣農再社區產業轉型生技美妝、生鮮加工等經驗與案例，再加上屏東縣府徵求青年參與農村再生社區方案設計競賽，於是，現年42歲的李佳燕和41歲的李佳鈴姊妹，帶著年僅20歲的姪子李羿頻一起提案，以泰國蝦為主要商品，進行週邊產品研發與設計。

潮蝦燒(圖：屏東縣政府提供)

潮蝦燒(圖：屏東縣政府提供)

潮蝦燒(圖：屏東縣政府提供)

潮蝦燒(圖：屏東縣政府提供)

如何凸顯潮厝社區泰國蝦產業特色呢？她們以國民零食雞蛋糕結合泰國蝦進行研發與生產，運用泰國蝦進行雞蛋糕模型製作，將整隻泰國蝦入餡，呈現內外都「食」在的蝦款，並結合行動創業的攤車，打造新品牌「潮蝦」，將結合地名、青年力量、社區產業的泰國蝦雞蛋糕取名為「潮蝦燒」，作為市場區隔，這款「蝦款」感覺「蝦款」(台語)，就等消費者嚐嚐便知！

業者「潮蝦」，也擬將每月應收淨利5%回饋社區，並雇用社區媽媽進行餡料食材的製作，增加社區就業機會。因應疫情的關係，目前「潮蝦燒」以定點、每日限量的方式進行販售，口味目前分為原味和泰國蝦兩種，後續也將陸續推出新口味。

相關訊息可至「潮蝦燒」粉絲專頁查詢！