中央流行疫情指揮中心將開記者會公布微解封相關引指措施，據了解，高爾夫球場、健身中心等運動場館有條件鬆綁，但游泳池業者不包含在內，且所有運動會館皆不提供淋浴，餐飲內用，在確保可達防疫的情況下，可鬆綁開放內用座，如實施用餐梅花座、架設隔板及用餐時間管制等。

7月12日三級警戒將期滿，指揮中心、行政院及各地方縣市首長至昨日晚間仍在開會討論，針對各行各業訂定相關指引，包括餐飲業、夜市及電影院等，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，與行政院長蘇貞昌匯報後，將於今日下午14時記者會宣布微解封指引，預計教育部、交通部及文化部等部會都會出席，並報告產業相關措施，以便疫情爆發時做足準備。

指揮中心祭出微解封方案。（圖／指揮中心提供）

據知情人士透露，今日下午會針對高爾夫球場、健身中心等運動場館有條件鬆綁，但游泳池業者不包含在內，且所有運動會館皆不提供淋浴為準則。

另外，大家關注的餐飲內用，在確保可達防疫的情況下，可鬆綁開放內用座，如實施用餐梅花座、架設隔板及用餐時間管制等。目前考慮開放場所，皆以能全程佩戴口罩、靜態活動為主。

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