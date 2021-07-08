台南市白河警分局今年迄今發生8件死亡車禍，造成8人死亡，其中4件涉嫌超速，比例高達5成，警方除將針對易肇事及超速路段，加強規劃測速照相勤務，8日也公布7處超速取締熱點，提醒民眾減速慢行，勿搶快勿超速。

疫情趨緩，許多民眾預期防疫將鬆綁，近期時有藉著「假日車遊」，因山區車輛較少，因而過快未遵守道路速限或夜間製造過大聲響等，造成附近民眾困擾，為因應防疫警戒之調整預做準備，警方藉由不定時、不定點取締，降低交通事故發生。

白河分局今日公布7月起的取締熱點，分別是「台1線280.1公里南下」、「172線35.7公里」、「172線36.6公里」、「165線16.26公里」、「165線10.3公里」、「南314線6.4公里」、「南314線6.88公里」等7處。

白河分局長陳明宏說，轄內測速照相地點是根據「事故發生熱點」、「民眾報案及輿情」、「人車流量」等，今年發生多起超速自撞事故，尤以「山區道路」、「轉彎處」居多，希望系統性取締超速，建立大家正確「速度管理」觀念。