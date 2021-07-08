緯穎(6669)今舉行股東會，公司去年稅後淨利為86.09億元，較前一年度大幅增加39.56%；稅後淨利率為4.61%，亦較前一年度提升0.83個百分點，每股盈餘(EPS)為49.25元，股東權益報酬率(ROE)達38.49%。緯穎去年營收和獲利都創歷史新高，而EPS則是整體上市櫃公司的排名第二。今緯穎股東會出席率達84.3%。緯穎董事長林憲銘表示，公司配合疫情今年股東會改採線上。

今年上半年緯穎營收創歷史同期新高，H1營收904.8億元，年增為3.76%。今股東會通過股息配發，計32元現金股利，創公司掛牌以來新高。

緯穎總經理張順來今天也透過線上展示浸沒式冷卻技術，顯示公司在產業的領先。緯穎今年初透過參與資料中心液冷技術領導廠商LiquidStack的A輪融資，取得一席董事席位。緯穎與LiquidStack建立策略夥伴關係後，將利用雙方的兩相浸沒式冷卻技術，共同推進新一代資料中心IT基礎架構，促進雲端運算、邊緣運算，以及高效能運算應用的發展。

緯穎看好進入5G時代後，結合邊緣運算的商機，在去年11月，P100產品與5G軟體解決方案領導廠商合作，完成第二屆全球O-RAN ALLIANCE Plugfest測試，加速產業生態鏈，各家業者的產品互通性發展。緯穎目前聚焦歐、美電信營運商擴展業務，鎖定5G公網專案進行初期產品規格需求接洽與產品PoC(概念性驗證)，期許進一步注入未來營運動能。

對於股東關心今年的獲利，林憲銘表示，會考慮線上法說，讓股東多了解公司營運和發展。在配息方面，緯穎維持高配息的政策，今年的配息在台灣上市櫃公司中是比較高的。