今年以來台灣零股交易成交額都在300億至600億間徘徊，相較2016年至2020年間零股交易成交額幾乎難以突破百億天花板，顯示零股交易已是小資族不可或缺的投資工具。幫助小資族精準掌握台股脈動，中信投信推出「中信小資高價30 ETF」，為首檔聚焦高價股、零股熱門標的，讓受限於預算難以針對高價股進行適當配置的小資族，能一站網羅過往高不可攀的千金標的。另，該檔基金採季配息。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，當大盤出現上漲行情時，高價股通常扮演股市領頭羊。舉例而言，疫情爆發前，台股「千金股」僅約1到2檔，但疫情爆發後隨資金熱浪推升，台股屢屢創高，去年千金股達6檔；近期加權指數距離萬八僅一步之遙，多頭激勵下，台股更出現「十千金」榮景。

張逸敏強調，高價股由於股本大多較小，股性相對活潑，多頭時期，股價通常跑贏大盤。以2020年3月台股加權指數低點起算，根據彭博資料統計到年底，台股加權指數上漲約65%；中信小資高價30 ETF 追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數，同期間上漲約88%。

空頭時期，高價股的修正幅度也相對大，投資人仍須分散投資、平衡風險。ETF由於投資一籃子股票，波動幅度小於投資單一個股，對於想針對高價股曝險的小資族，ETF是相對穩健的選擇。

臺灣指數公司特選小資高價30指數篩選方式兼顧公司治理及股價須高於200元等雙特色，同時為近3個月零股交易的熱門標的。企業財務面上，公司稅後純益需大於零，ROE或股利成長排名台股前段班，個股日平均成交金額須高於2000萬元。種種條件篩選後，取股價前5高個股，其餘以夏普值排序。