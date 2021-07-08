飯店業者華園(2702)宣布出售「起家厝」六合本館，預估可望挹注每股盈餘（EPS）達17.2元，加上美國據點營運可望受惠解封效益好轉，激勵股價今（8）日開盤跳鎖漲停價31.65元，連拉第2根漲停，創2018年8月初以來近3年高點，早盤超過3000張買單排隊。

華園大飯店六合本館1958年創立開業，於1965年股票上市，歷經1967年及1976年二期擴建後，目前共有270間客房。集團1997年進軍美國加州投資飯店，目前共有2處度假型、3處商務型飯店，台灣亦在2018年11月開出草衙道分館，設有96間客房。

受新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球觀光產業影響，華園2020年合併營收7.41億元，為近6年低點，稅後虧損達2.7億元、每股虧損2.45元，均創歷年新低。2021年首季稅後虧損0.4億元、每股虧損0.36元，虧損幅度已收斂至近1年低點。

為活化資產並降低負債，以改善財務結構及充實長期營運資金，華園5月5日晚間召開重訊記者會，宣布董事會決議擬視營運狀況，以適當價格處分「起家厝」六合本館約1521.87坪土地及5149.79坪建物，處分案經7月6日股東會提請表決通過。

華園7日晚間公布，六合本館土地建物將以27億元賣給永信建大股東永碩投資，處分利益估約19億元，以目前實收資本額11.04億元估算，可望挹注每股盈餘（EPS）達17.2元，在疫情解封狀況未明情況下，有助降低負債、改善財務結構，並強力挹注獲利表現。

華園目前草衙道分館暫時轉作防疫旅館，六合本館未來是否繼續營運，需視新業主後續營運規畫而定。據了解，永碩投資朝向維持現狀、或拆除改建大樓2方向評估。而美國加州5處飯店據點則無求售計畫，預期營運可望受惠解封後的報復性商旅需求。