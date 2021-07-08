1.台積電(2330)：昨外資逆勢轉買超2146張，惟昨夜ADR跌1.5%，盤初股價開高後又翻黑。

2.燁輝(2023)：6月、Q2營收戰高，昨外資擴大買超6031張，今早股價彈升逾3%。

3.聚亨(2022)：Q2營運穩健，外資連日買超，今早股價彈上5日線。

4.怡利電(2497)：6月營收年增80.59%，加上電動車題材助攻，今早股價一度彈升至41.15元。

5.耿鼎(1524)：6月營收年增47.48%，帶動早盤股價開高走高逾3%，收復5日線。

6.太景*-KY(4157)：6月營收創新高、年增480倍，今跳空鎖漲停，飛越半年線與季線。

7.彩晶(6116)：睽違15年砸170億擴產，晨盤獲買盤敲進，股價放量衝漲停，攻克月線。

8.玉晶光(3406)：摩根大通喊上650元，6月營收將好到跌破眼鏡，早盤急拉大漲4%，登今年最高629元。

9.佳和(1449)：6月營收3.34億元、年增81.97%，早盤急拉觸頂，進逼季線。

10.興勤(2428)：Q2營收19.61億元創單季新高，股價反應利多，開盤後走高2%。

11.鉅祥(2476)：高毛利車載比重提升後市樂觀，基本面與技術面皆偏多，早盤大漲6%。

12.欣興(3037)：ABF需求暢旺目前訂單滿載，市場期待6月成績單，早盤突破140元壓力帶，近逼150元。

13.康控-KY(4943)：蘋果新品炒熱氣氛，回檔整理結束，爆量觸漲停。

14.同致(3552)：自駕題材持續發酵，本土法人偏多，今早來到前高283元。

15.鮮活果汁-KY(1256)：業績利多+冷飲旺季，一舉突破500元創新天價。

16.台玻(1802)：玻璃期貨再攻高檔區為業績添柴，開盤後急攻漲停板，惟部分獲利了結賣壓出籠，漲幅壓回到2%左右。

17.順發(6154)：疫情催升遠距商機，6月營收年增8成，早盤衝上18.15元漲停，突破5日、月線。

19.通嘉(3588)：筆電及快充等需求暢旺，6月營收連四個月創高，股價力漲近7%，觸及104.5元漲停之短波高點。

20.華園(2702)：處分起家厝六合館，估挹注EPS達17.2元，晨盤直躍31.65元漲停，突破31元前高。

21.旺矽(6223)：6月營收年增3.54%，三大法人聯手買超，惟早盤高檔修正，下滑逾4.5%。

22.新天地(8940)：712微解封有望，股價再拉第二根漲停，15.7元再鎖波段高價。

23.菱生(2369)：營收可期，外資大力轉買超挺，晨盤跳空闖23.2元漲停，跳上短波高。

24.智原(3035)：漲價題材，今年EPS挑戰3元，早盤翻紅漲逾7.5%，股價續寫下金融海嘯以來新高。

25.大同(2371)：獲北捷太陽能標案，早盤漲約1.8%，收復短均、月線，且觸及季線。

26.華榮(1608)：外資連2日買超，國際銅價上漲，早盤挾量彈漲約4%。

27.廷鑫(2358)：6月營收創同期新高，鋁價漲助營運，早盤攻漲停。

28.加百裕(3323)：6月、Q2營收締新猷，晨盤漲逾5%。(編輯整理：李慧蘭)