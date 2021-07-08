美股消息面：

1.美國勞工部公布5月職缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，5月職缺數為920.9萬個，較4月的919.3萬個增加，但少於市場預估的933萬個。5月職缺率為6%，與4月持平。招聘率為4.1%，低於4月的4.2%。

2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下滑1.8%，但較前一周的跌6.9%放緩。30年期固定抵押貸款利率為3.15%，較前一周的3.2%下滑。

3.美元小升，以及市場觀望合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友能否達成產量協議，周三國際油價連跌第二天。紐約期油收跌1.17美元或1.59%，為每桶72.2美元。倫敦布蘭特期油收跌1.1美元或1.47%，為每桶73.43美元。

4.美國聯準會公布的6月會議紀要對美元匯率沒有太大影響，周三尾盤ICE美元指數小升0.135%，報92.664。

5.市場對美國通膨走升的擔憂消退，美國10年期公債殖利率一度跌破1.3%，創下2月以來新低，但在聯會公布會議紀要後，尾盤回升至1.317%。

6.美國債息持續走低，周三紐約期金連漲第5天。紐約8月期金收漲8美元或0.4%，為每盎司1802.1美元，是6月16日以來首度收在1800美元之上。高盛分析員Mikhail Sprogis認為，在經濟復甦及實質負利率支持下，長期而言金價仍然看漲，因此維持對金價的預測目標不變，仍為每盎司2000美元。