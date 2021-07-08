美國白宮印太事務協調官坎貝爾週二（6）日警告，若北京對台灣採取打壓行為，後果將是「災難性」的。美國國務院週三（7）日也表示，美國支持和平解決兩岸議題，若中國大陸以武力改變現狀會是嚴重錯誤。

香港東網引述美國國務院發言人普萊斯在新聞簡報會上表示，美國會以符合台灣人民長期心願與最大利益的方式，持續支持和平解決兩岸議題。

普萊斯表示，美方多次敦促北京停止在軍事、外交與經濟上對台施壓，並進行有意義對話。美國國務卿布林肯也一直強調，任何一方試圖以武力改變現狀，會是個嚴重錯誤。

普萊斯強調，美國對台灣承諾堅如磐石，也相信這承諾有助維持台灣海峽與廣泛區域的和平與穩定。他重申，美國過去40年來維持一貫政策，以台灣關係法、三個公報與六項保證作為「一中政策」的指引。

普萊斯指出，美國多月前公布新版對台交往準則，讓美方能以符合上述政策的方式，深化與台灣人民的夥伴關係。

另有記者提到，大陸7日傳出各大專院校LGBT（多元性別）學生團體和社會組織微信公眾號被停用，問性少數族群在大陸的待遇是否正在惡化？

普萊斯表示，注意到有關報導，認為這些學生團體和社會組織只是表達意見，和行使言論自由。他強調，不論事件發生中國或全球任何地方，美方反對社交媒體限制民眾在網上發言的權利。