30歲澳門賭王千金何超蓮外型甜美、氣質佳、又有高學歷，被外界封為「最美千金」，近日網上卻流傳出一支她狠瞪鏡頭影片，與過去親和力十足印象大不同，原來是她「自黑」承認有起床氣，太早起床就會流露出真實模樣，眼神兇到像是可以殺人。

身家上億的何超蓮是澳門賭王何鴻燊與三姨太陳婉珍所生龍鳳胎女兒，弟弟則是何猷啟，過去何超蓮和台灣男星吳克群交往分手，後來又傳被香港富三代霍啟山、大陸富二代張根森猛追求，2019年她認戀32歲曾演出《山楂樹之戀》、《破風》的大陸演員竇驍，小倆口郎才女貌，得到不少粉絲祝福。

何超蓮跟竇驍多次傳好事近。（圖／達志影像）

未料近日卻有網友指某豪門千金分手男演員，引來外界狂猜是何超蓮和竇驍這對不保，而一向愛跟粉絲互動的何超蓮，見有網友留言發直球問兩人是否分手？何超蓮回應：「假的！」、「不用理他們~乖」，兩人交往兩年多，還曾被劉嘉玲誤認秘婚，何超蓮則回應因父親去年過世，目前還在守喪期，暫時沒有打算。

何超蓮自黑分享瞪鏡頭影片。（圖／翻攝自微博）

何超蓮最近在社群網站上傳一支揭開真面目的影片，總是溫柔有禮貌的她竟然變臉狂瞪鏡頭，原來是她周一起床開工時有起床氣，令她全程一臉不爽狂瞪鏡頭，還作勢要開口罵人，氣勢凶狠到讓人不敢靠近，崩壞模樣相當嚇人，網友也回：「這眼殺可以殺人」、「盡顯千金的霸氣」、「快叫竇驍安慰妳」。