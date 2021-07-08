海報新聞報導，雲南北移亞洲象安全防範工作省級指揮部表示，雲南北遷象群的一頭離群32天的亞成年公象於7日被指揮部按預案麻醉後捕捉，並安全轉移回到原棲息地。

指揮部專家指出，離群獨象已獨自活動32天，很難自行回到象群或返回原棲息地。7月5日以來，該象進入玉溪市北城街道拶壩塘社區，距晉紅高速公路僅0.3公里，距昆玉城際鐵路僅0.2公里。獨象安全管控難度大，公共安全風險高。

為確保人象安全，7日凌晨現場指揮部經研判後啓動應急處置預案，對其採取了捕捉轉移措施。相關工作進展順利，下午3時獨象被安全轉移至其原棲息地—西雙版納國家級自然保護區勐養片區。經檢查，獨象各項生理指標正常，安全回歸棲息地。

根據現場指揮部提供的信息，北移離群獨象於今年6月6日脫離北移亞洲象群，已獨自活動32天，距象群72公里。該象先後在昆明市晉寧夕陽鄉、安寧市八街，玉溪市紅塔區北城街道多個區域迂迴移動，活動區域約140平方公里，移動距離約190公里，且多依靠人工投食或進村串戶覓食。