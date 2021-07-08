南韓天團Super Junior金希澈去年認愛大勢女團TWICE成員MOMO，因為雙方名氣高、又相差13歲，戀情曝光後震撼外界，不過網友仍相當看好兩人，紛紛送上祝福，未料，8日被爆無預警分手，結束1年6個月的戀情。

據韓媒報導，有演藝圈相關人士透露，「據我了解金希澈和MOMO已經分手了」，他表示因為雙方工作行程都忙，在逐漸疏遠下感情變淡，因此決定退回前後輩關係。而雙方經紀公司隨後也做出回應，「和本人確認後的確分手了，其餘詳細內容請諒解由於是藝人的私生活無法多做回應。」

金希澈過去多次表示自己是MOMO的粉絲，兩人也一直以兄妹相稱，雖然曾被爆交往，但都遭到雙方否認，直到去年1月才認愛，並表示「兩人作為演藝圈的前、後輩，關係一直很好，最近產生好感並在交往中。」

而因為雙方相差13歲，又是金希澈自2005年出道以來首次認愛，加上兩人都很有名氣，因此戀情曝光後，受到外界高度關注，而金希澈媽媽也一直很希望他能結婚，因此兩人交往後是否會結婚，也成為話題，不過如今又因為繁忙行程分手，讓外界都相當惋惜。