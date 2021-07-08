【旅奇傳媒/記者-張偉浩】MSC地中海郵輪6╱28在西班牙成功復航，標誌著巴塞隆納港口重新正式開放。旗艦級郵輪MSC地中海鴻圖號（MSC Grandiosa）成為第一艘在該國重返國際航線的郵輪，為西班牙本國以及來自其它申根國家的賓客帶來精彩海上假期。

在巴塞隆納之外，MSC地中海鴻圖號的七晚航線還將停靠義大利港口城市熱那亞，奇維塔韋基亞（羅馬）、那不勒斯、巴勒莫和馬耳他首都瓦萊塔。MSC地中海郵輪首席執行官Gianni Onorato表示，巴塞隆納是我們的地中海全年航線中不可或缺的一站，我非常高興地看到它重新開放，再次接待來自西班牙本國以及其它歐洲國家的賓客。

經歷了漫長的暫停，當下越來越多的港口正在恢復運營，此次巴塞隆納的加入也十分令人振奮。作為第一家提供從西班牙出發的國際航線的郵輪公司，我們相信每週六停靠巴塞隆納將給西班牙賓客帶來更多便利，令他們更好地享受鴻圖號在地中海提供的熱門航線。

▲旗艦級郵輪MSC地中海鴻圖號（MSC Grandiosa）。 圖：MSC地中海郵輪／提供

與西班牙衛生部、港口局合作 確保復航健康安全規程

巴塞隆納港對於MSC地中海郵輪作為歐洲郵輪市場領軍品牌的地位具有戰略意義。6月初宣佈已獲得西班牙有關部門批准，將在巴塞隆納運營管理一個佔地11670平方公尺的郵輪碼頭航站樓，該航站樓計劃於2024年正式投入使用。

MSC地中海郵輪已與包括西班牙衛生部和國家港口局在內的該國中央及地方政府部門開展合作，確保此次復航所執行的健康安全規程高於西班牙所有地方和國家層面的衛生防疫准則，包括對在巴塞隆納離船登岸的賓客進行檢測，——要求其在航程結束離船後的48小時之內完成抗原檢測。MSC地中海郵輪此前制定了行業領先的健全安全規程，並於2020╱8月起在MSC地中海鴻圖號上率先實施，復航至今，該公司已為數萬名賓客帶來安心無憂的郵輪假期。

▲鴻圖號擁有長達98米的LED海上天幕，隨著晝夜與目的地轉換主題，為旅客締造不同的視覺饗宴。 圖：MSC地中海郵輪／提供

今夏將推出6艘郵輪 航行地中海和北歐、加勒比海

自7月底起，MSC地中海鴻圖號將把瓦倫西亞，另一個重要的西班牙港口納入當前航線，並將於每週五在此停靠。離開瓦倫西亞後，鴻圖號將前往巴塞隆納，並將停靠義大利港口熱那亞、拉斯佩齊亞（佛羅倫斯和比薩）以及奇維塔韋基亞（羅馬）。

隨著未來幾週將有更多歐洲港口陸續開放，MSC地中海郵輪也將按計劃繼續分階段地重返營運，今夏將有6艘郵輪在地中海和北歐地區執航多樣化的精彩航線。

MSC地中海海平線號（MSC Seaview）已於7╱3正式重啟，從她的母港—德國基爾港出發帶來前往瑞典和愛沙尼亞的北歐航線。

MSC地中海海岸線號（MSC Seaside）已於7╱4正式在法國復航，停靠馬賽。

MSC地中海華麗號（MSC Magnifica）已於6月中重啟運營，加入MSC地中海輝煌號（MSC Splendida）和MSC地中海管樂號（MSC Orchestra）的行列，執航東地中海航線。

MSC地中海華彩號（MSC Virtuosa）已於5╱20起為英國本土賓客提供精彩的環英航線。

MSC地中海傳奇號（MSC Meraviglia）將於8╱2起從邁阿密出發，重啟加勒比海航線。同時，MSC地中海神曲號（MSC Divina）也將於9╱18起在佛羅里達州奧蘭多（卡納維拉爾港）復航。

全新的MSC地中海海際線號（MSC Seashore）則將於8月正式加入MSC地中海郵輪艦隊，在西地中海開啟其處女航季。隨後，她將於今年11月前往邁阿密，執航加勒比航線。

▲MSC地中海海平線號（MSC Seaview）於7╱3正式重返北歐航線，將會拜訪瑞典斯德哥爾摩。 圖：Shutterstock／來源

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