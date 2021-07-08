富商翁茂鍾引發的司法醜聞案，遭移送懲戒的前公懲會委員長石木欽，自訴司法院長許宗力、大法官呂太郎、政風處長沈明倫誣告、偽造文書，台北地方法院更一審認為，司法院對石的調查報告不是明知不實事實而憑空捏造為誣告或登載，駁回石木欽的自訴。可抗告。

至於石木欽聲請傳喚司法院長許宗力等人的部分，北院認為依據監察院彈劾案文及調查報告，不能證明許宗力等有成立犯罪之可能，自無調查之必要。

石木欽自訴指出，許宗力、司法院前祕書長呂太郎、政風處長沈明倫明知他與翁無不當飲宴、往來，卻把調查報告洩露給特定媒體，詆毀他名譽，再把報告送人審會審議，誣指他違反風紀，意圖使他受懲戒，涉犯誣告、偽造文書罪。

北院認定司法院非憑空捏造，駁回自訴，但高院認為北院從未開庭，也無調查紀錄，未踐行必要訊問及調查程序，也未賦予石說明、補正機會，撤銷原裁定，發回更審，北院更審日前開庭，石木欽委由律師到庭。

北院更一審認定石的自訴意旨事實顯不成立犯罪之下，仍已賦予石及律師說明及補正之機會及踐行訊問等調查程序，認依自訴人所提出證據，本件被告等犯罪嫌疑顯然不足，裁定駁回。石木欽不服可抗告。