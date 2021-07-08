曾打過AZ疫苗的48歲北市中山交大陳姓警員，7日上午7時未到班，經單位致電，太太見先生倒臥客廳致電119急救，消防趕抵三重正義北路住家時發現警員已明顯死亡，三重警方表示，現場無外力介入，也無打鬥痕跡，待相驗釐清死因，預計這幾日新冠肺炎採檢報告就會出來。

據了解，該警員屬第一線防疫人員，5月中時曾打過AZ疫苗，之後正常上下班，該員警昨晚回家後就一直待在客廳休息，今日上午7時，因警員遲遲未到班，妻子接到單位電話後起床察看，赫然發現先生從昨晚至今天一直倒臥在沙發上，叫也叫不醒、失去生命跡象。

妻子趕緊撥打119求救，消防人員到場後，發現員警已明顯死亡，交由三重警方處理，警方身穿防護裝鑑識現場，現場無打鬥痕跡和外力跡象，家屬對死因無意見，傾向行政相驗並已通知葬儀社處理，後續如需司法相驗會再通知製作相關筆錄，報請檢察官相驗。

妻子透露，警員非居家隔離對象，家中也無人有新冠肺炎症狀，另因疫情嚴峻，員警也建議妻子盡速前往附近新北市立聯合醫院三重院區採檢新冠肺炎快篩，北市員警確切死因仍待相驗後釐清。