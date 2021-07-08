1名網友日前到1間大公司實習，遇到1名前輩屢次用他的手機訂外送，對方理由是他有付費使用「免外送費」機制，但對方常常以各種理由沒付錢，最近因居家上班，對方甚至要求他幫忙訂餐，還要他親自送到家門口，最後他試圖勸說，對方則回應「現在年輕人幫個忙都不行」、「你自己想一想誰在幫你盡快融入公司」。

1名網友在Dcard上抱怨，他實習工作上遇到1名前輩，對方某日得知他有付費使用外送平台的免運費方案，對方幾乎每次中午都逼他用平台一起訂餐，有時少給錢或不給錢，某次他向對方收上周五訂餐費用，對方竟回「我有給你，你記錯了吧？」對方如果要加班，還會用他的手機訂餐，導致他必須等到餐點送來才能下班。

男子受不了前輩屢次要求他用手機訂餐，對方則回應「現在年輕人幫個忙都不行」、「你自己想一想誰在幫你盡快融入公司」。（翻攝自Dcard）

該網友說，近日居家上班，因為公司宿舍與該前輩的家距離很近，對方竟要求他幫忙訂餐，還要將餐點拿到對方家門口，他痛批「我真的不想冒著生命危險只為他溫飽」；他之後嘗試與對方溝通，對方回應「我不知道現在年輕人幫個忙都不行」、「我說不用找零的時候你有沒有收？」「你自己想一想誰在幫你盡快融入公司吧」。

許多網友則留言說，「告訴他，你停辦免運方案了，然後按照他的使用頻率，反而推薦他訂閱方案」、「就不要幫他阿，然後記得把聊天記錄、付款記錄截圖如果他去跟別人講你閒話，你就拿出截圖證據出來」、「直接拒絕，擺爛，不想要就找個理由說自己沒空，不要去拿」、「他才是你沒辦法融入公司的最大問題吧」。